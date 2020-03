CRO-MAGS live aus der Quarantäne

Man muss einfach das Beste daraus machen. Und deswegen haben die New Yorker CRO-MAGS am 15. März eine Show im Studiuo gespielt und aufgenommen. Die "Quarantine Show" kann hier angesehen werden: Youtube.

Hier ist die Trackliste der Konzerts:

1. We Gotta Know

2. Down But Not Out

3. World Peace

4. Show You No Mercy

5. No One’s Victim

6. Steal My Crown

7. These Streets

8. Street Justice

9. Death Camps

10. Don’t Talk About It

11. Hard Times

12. Apocalypse Now

Wer die Band unterstützen möchte, kann sich eine der limitierten Single bestellen:

"From The Grave": Nuclear Blast Shop

01. From The Grave

02. PTSD

03. Between Wars

"Don't GIve In": Nuclear Blast Shop



01. Don't Give In

02. Drag You Under

03. No One's Victim