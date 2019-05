CRYSTAL BALL feiert 20 Jahre

Die Schweizer werden nach zwei rockigen Jahrzehnten mit "2020" ein Best-Of-Album veröffentlichen. Natürlich ist es dabei nicht mit weniger als einem Doppel-Album getan, das Massacre Records am 2 August mit diesen Liedern auf uns loslassen wird:

CD 1

1. HELLvetia

2. Moondance

3. Soul Mate

4. Lay Down The Law

5. He Came To Change The World

6. Dance With The Devil

7. Mozart Symphony

8. My Life

9. Am I Free

10. Forever And Eternally



CD 2

1. Paradise

2. Mayday!

3. Alive For Evermore

4. Hold Your Flag

5. Eye To Eye

6. Suspended

7. Déjà-Voodoo

8. Anyone Can Be A Hero

9. Curtain Call

10. Director's Cut

Dabei sind die alten Lieder Neuaufnahmen und auch die aktuellen Stücke wurden entweder neu arrangiert oder durch zusätzliche Parts verändert. Ein paar Auftritte hat die Band auch bekannt gegeben:

08.06.2019 CH Locarno (TI) - Open Air Al Lagh

06.08.2019 CD Schaffhausen - Stars In Town

23.08.2019 CH Landecy (Genève) - Festiverbant