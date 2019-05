PAPA ROACH zeigt ein neues Video

Das Lied 'Not The Only One' vom aktuellen Rundling "Who Do You Trust?" wurde visuell verarbeitet: Youtube.

Das Album ist weiterhin όber verschiedene Anbieter erhδltlich. Auίerdem wird die Band auch live zu sehen sein:

May 29th – Kyiv, Ukrane – Stereo Plaza

May 31st – Minsk, Belarus – Prime Hall

June 2nd – Moscow, Russia – Adrenaline Stadium

June 4th – Yekateringburg, Russia – Tele-Cine Summer Stage

June 6th – Samara, Russia – MTL Arena

June 9th – Saint Petersburg, Russia – A2 Green Concert

June 11th – Vilnius, Lithuania – Compensa Koncertu Salė

June 14th – Interlaken, Switzerland – Greenfield Festival

June 15th – Nickelsdorf, Austria – Nova Rock

June 18th – Bologna, Italy – Botanique Festival

June 20th – Clisson, France – Knotfest Meets Hellfest

June 21st – Neuhausen OB Eck, Germany – Southside Festival

June 22nd – ScheeBel, Germany – Hurricane Festival

June 26th – Sopron, Hungary – Volt Festival

June 28th – Madrid, Spain – Download Festival

June 29th – Seinajoki, Finland – Provinssi Festival