CRYSTAL EYES besingt 'Side By Side'

Das dazugehörige Album heißt "Starbourne Traveler" wird am 6. Dezember über Massacre Records erscheinen und auch das Lied 'Side My Side' emthalten: Youtube.

Das Album wird diese Stücke enthalten:

1. Gods Of Disorder

2. Side By Side

3. Extreme Paranoia

4. Starbourne Traveler

5. Corridors Of Time

6. Paradise Powerlord

7. Into The Fire

8. In The Empire Of Saints

9. Midnight Radio

10. Rage On The Sea

Vorbestellungen für CD und Vinyl können hier aufgegeben werden.