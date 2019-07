CRYSTAL VIPER mit neuem Album im November

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Album über die Hexenkönigung ist es so weit und aus Katowitz steht uns das siebte Studioalbum von CRYSTAL VIPER ins Haus. Frontfrau Marta Gabriel und ihre Mitstreiter haben "Tales Of Fire And Ice" in trockenen Tüchern und wollen es am 22.11.2019 über AFM Records auf die Welt loslassen.



Foto: Frank Hameister (Archiv)



