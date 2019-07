HEADBANGERS OPEN AIR 2020:Erste Bands!

Nach dem Festival ist bekanntlich vor dem Festival! Von daher gibt es bereits die ersten Verpflichtungen fürs HEADBANGERS OPEN AIR 2020. Wir können uns freuen auf:

AIRFORCE

CULPRIT

I.N.C.

LADY BEAST

OLD MOTHER HELL

SMOULDER



Das fängt sehr viel versprechend an!

Quelle: Veranstalter Redakteur: Holger Andrae Tags: headbangers open air 2020 culprit lady beast smoulder old mother hell inc airforce