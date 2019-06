CULT LEADER mit GOD MOTHER und COILGUNS auf Tour

Ihr aktuelles Album heißt "A Patient Man" und so nennt sich auch die Tour, die durch diese Orte führen wird:

11.06.2019 (DE) Berlin, Cassiopeia

12.06.2019 (DE) Leipzig, Naumanns

13.06.2019 (DE) Bochum, Die Trompete

14.06.2019 (FR) Strasbourg, Molodoï

15.06.2019 (CH) Fribourg, Nouveau Monde

16.06.2019 (CH) Luzern, Sedel

17.06.2019 (DE) Saarbrücken, Kleiner Klub

18.06.2019 (BE) Bruxelles, Botanique

19.06.2019 (FR) Rouen, Bifröst

20.06.2019 (FR) Paris, Gibus

22.06.2019 (FR) Clisson, Hellfest

23.06.2019 (NL) Haarlem, Patronaat

24.06.2019 (UK) London, Underworld

26.06.2019 (UK) Milton Keynes, The Craufurd Arms

27.06.2019 (UK) Leeds, Temple of Boom

29.06.2019 (FR) Bourlon, Rock in Bourlon

01.07.2019 (BE) Antwerpen, Kavka

02.07.2019 (NL) Nijmegen, Merleyn

03.07.2019 (DE) Hamburg, Hafenklang