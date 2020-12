CURSE OF EIBON: Debüt-EP

Die schwedische Melodic-Death-Metal-Band CURSE OF EIBON wird am 18.12.2020 ihre Debüt-EP mit dem Titel "Book of Eibon" veröffentlichen. Das Werk wird digital auf allen bekannten Plattformen erhältlich sein. Einen Vorgeschmack liefert die Single 'Dagon'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Book of Eibon

2. Dagon

3. Seek To Destroy

4. Tsathouggan

5. Athu

