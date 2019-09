CYHRA: Neues Album im November – erstes Video veröffentlicht

Nach dem 2017er Debüt "Letters To Myself" haben die schwedischen Metaller CYHRA jetzt ihr zweites Album "No Halos In Hell" für den 15. November angekündigt.



Das Video zur Eröffnungsnummer 'Out Of My Life' gibt einen ersten Vorgeschmack.







Produziert wurde das Album von Jacob Hansen und co-produziert von Jake E. Die komplette Trackliste liest sich wie folgt:



01. Out Of My Life

02. No Halos In Hell

03. Battle From Within

04. I Am The One

05. Bye Bye Forever

06. Dreams Gone Wrong

07. Lost In Time

08. Kings Tonight

09. I Had Your Back

10. Blood Brothers

11. Hit Me

12. Man Of Eternal Rain



Die Bonus-CD aus der Digipak-Version beinhaltet 6 zusätzliche Songs von denen 3 exklusive Akustikversionen der Albumtracks sind.

"No Halos In Hell" kann ab sofort im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.



Im November/Dezember werden die Schweden zudem BATTLE BEAST auf Tour begleiten.



CYHRA

w/ BATTLE BEAST, BRYMIR



15.11. S Karlstad - Nöjesfabriken**

17.11. D Kiel - Orange Club**

19.11. D Aschaffenburg - Colos-Saal**

21.11. D Braunschweig - Westand**

22.11. D Bremen - Aladin Music Hall**

23.11. D Herford - X**

24.11. NL Eindhoven - Dynamo

25.11. UK Birmingham - O2 Academy 2

27.11. IRL Dublin - Button Factory

28.11. UK Manchester - Club Academy

29.11. UK Glasgow - Slay

30.11. UK London - ULU Live

01.12. B Kortrijk - De Kreun

03.12. A Wörgl - Komma

04.12. D Ravensburg - OberschwabenKlub

06.12. D Geiselwind - Christmas Bash

08.12. D Augsburg - Kantine

09.12. D Jena - F-Haus

11.12. A Salzburg - Rockhouse

12.12. CH Lausanne - Les Docks

13.12. CH Zurich - Dynamo

**w/ BRYMIR