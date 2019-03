Chartserfolg von OVERKILL

Die Thrashinstitution ist mit ihrem neusten Album „The Wings Of War auf Platz 5 in die deutschen Albumcharts eingestiegen!



Bobby Blitz kommentiert:

"Und Charly fliegt hoch - höher als er jemals flog in Deutschland!

Das lässt unsere Metal-Hearts schneller schlagen. Danke für Eure Metal-Hearts, Deutschland!

Wir sehen uns nächste Woche! BB"





Wir gratulieren zu diesem hochverdienten Erfolg ganz herzlich!



OVERKILL Tourdates:



»Killfest 2019«

w/ DESTRUCTION, FLOTSAM AND JETSAM, CHRONOSPHERE (neu)

08.03. I Bologna - Zona Roveri

09.03. I Fontaneto d’Agogna (NO) - Phenomenon

10.03. D München - Backstage

11.03. H Budapest - Barba Negra Music Club

12.03. PL Wroclaw - A2

13.03. PL Gdansk - B90

14.03. D Berlin - Columbia Theater

15.03. NL Eindhoven - Effenaar

16.03. D Osnabrück - Hyde Park

17.03. D Frankfurt - Batschkapp

18.03. CH Zürich - Dynamo

20.03. F Paris - Le Trabendo*

21.03. UK London - O2 Academy Islington*

22.03. UK Pwllheli - Hammerfest**

23.03. IRL Dublin - The Academy*

24.03. UK Glasgow - SWG3*

*ohne Chronosphere

**ohne Destruction & Chronosphere