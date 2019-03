Neues Video von CHILDREN OF BODOM

Die finnischen Metaller CHILDREN OF BODOM werden ihr zehntes Studioalbum, mit dem Titel "Hexed" am 08. März 2019 via Nuclear Blast Records veröffentlichen.



Heute präsentiert die Band nun das offizielle Video zur dritten Single 'Platitudes And Barren Words’ .

