DALRIADA wird erstmals in Wacken spielen

Die ungarische Folk-Metal-Band hat gerade angekündigt, erstmals in Wacken aufzutreten. Das ist auch deswegen erwähnenswert, weil DARIADA zumeist auf ungarisch singt, was ihre Alben, derer achtes mit dem Titel "Nyaruto" erst im Januar erschienen ist, in Ländern außerhalb Ungarns schwer verkäuflich macht. Damit jeder, der mit dem Namen DALRIADA nichts anfangen kann (obwohl wir das Album "Igeret" rezensiert haben), einen Eindruck bekommt, ist hier das aktuelle Video zu dem Lied 'Busirato': Youtube.

