DANZIG singt ... Elvis?

Heute ist Tag der Merkwürdigkeiten. Erst Mozart, jetzt der King. Glenn Danzig hat ein neues Album aufgenommen, das 14 Stücke des King of Rock 'n' Roll enthält. Am 24.4. wird das Album digital, am 8.5 physisch erscheinen (warum digital früher? Was ist denn das wieder für ein Unfug?). Jedenfall gibt es bereits eine Hörprobe: Youtube.

Okay, ähm... besonders toll ist das aber nicht. Was sagt die Leserschaft? Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Is It so Strange

2. One Night

3. Lonely Blue Boy

4. First in Line

5. Baby Let's Play House

6. Love Me

7. Pocket Full of Rainbows

8. Fever

9. When It Rains It Really Pours

10. Always on My Mind

11. Loving Arms

12. Like a Baby

13. Girl of My Best Friend

14. Young and Beautiful

Die Auswahl ist nett, nicht nur die üblichen Verdächtigen, eher mal in der Obskuritätenkiste gewühlt. Ich bin gespannt.