DAN REED NETWORK bringt

AOR Heaven wird am 23. November das neue Album der Rock-Recken in die Läden hieven. Als Vorgeschmack gibt es schon das Video zu 'Fade To Light': Youtube.

Hier ist die ganze Trackliste von "Origins":

1. Fade to Light

2. Ritual

3. Right in Front of Me

4. Forgot to Make Her Mine

5. Shameless

6. Let it Go

7. One Last Time

8. Rainbow Child