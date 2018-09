WOODSTOCK: Neues Buch zum 50-jährigen Festival-Jubiläum

Der Verlag Delius Klasing https://www.delius-klasing.de/ veröffentlicht dieser Tage "Woodstock: Three Days Of Love And Peace".

In dem von Julien Bitoun verfassten, 240 Seiten starken, reichlich bebilderten Buch wird die Geschichte des legendären Festivals (kurz zusammengefasst: drei Tage Live-Musik mit insgesamt 33 Konzerten, zwei Todesfälle bzw. zwei Geburten sowie weitere 250.000 Fans, die während der Anfahrt im Stau steckenblieben, ergaben in Summe eine Million Dollar Verlust für die Veranstalter!) detailliert aufgearbeitet.

An sich auf einem Farmgelände für ungefähr 50.000 Besucher konzipiert, explodierte die Veranstaltung bereits im Vorfeld förmlich. Allein die Tatsache, dass sich im Endeffekt 500.000 Menschen auf dem Areal befanden macht deutlich, welches Chaos ausgebrochen sein muss. Dennoch steht "Woodstock" bis heute (und aller Voraussicht auch noch für viele weitere Generationen) als synonym für "Three Days Of Love and Peace" und auch als jene Veranstaltung, durch die so etwas wie eine Festival-Kultur entstehen hat können.

Hier noch die wichtigsten Buchdetails:

Autor: Julien Bitoun

Verlag: Delius Klasing

Format: Gebunden

ISBN: 978-3-667-11411-2

Seiten: 240

Maße: 21.7 x 28.7 cm

Preis: € 39,90