DAN SPERRY – Schock-Illusionist auf Tour

DAN SPERRY ist so etwas wie der MARYLIN MANSON unter den Magiern. "Magic No Longer Sucks" ist das Motto des selbsternannten Schock-Illusionisten. Ab Mitte April 2018 ist er in Deutschland zu Gast und wird 22 Termine in der ganzen Republik umfassen. Der Kartenvorverkauf für seine aktuelle "The Strange Magic Tour" ist bereits am 01. September gestartet.



14.04. Berlin, Admiralspalast Theater

15.04. Leverkusen, Forum

16.04. Salzwedel, Kulturhaus

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

18.04. Mörlenbach, Bürgerhaus

19.04. Osnabrück, Osnabrück-Halle Europa-Saal

20.04. Paderborn, Paderhalle

21.04. Leipzig, Haus Auensee

22.04. Kassel, KongressPalais

24.04. München, Circus Krone

25.04. Würzburg, Congress Centrum

26.04. Erfurt, Thüringen Halle

27.04. Rastatt, Badner Halle

28.04. Niedernhausen, Rhein Main Theater

29.04. Singen, Stadthalle

30.04. Fürth, Stadthalle

02.05. Ulm, Maritim Hotel Congress Centrum

03.05. Stuttgart, Theaterhaus

04.05. Bochum, RuhrCongress

05.05. Hamburg, Delphi Showpalast

06.05. Wolfsburg, CongreesPark

08.05. Hannover, Theater am Aegi



Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen – mehr Informationen unter www.dansperry.com



