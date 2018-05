DARE kommt nochmal

Am 29. Juni wird über AOR Heaven das Album "Out Of The Silence II" erscheinen, das die Lieder des klassischen DARE-Albums in einer rockigeren Version enthalten wird. Zum 30-jährigen Jubiläum hat die Band um den ehemaligen THIN LIZZY-Keyboarder Darren Wharton und TEN-Gitarristen Vinnie Burns beschlossen, dieses Album noch zu veröffentlichen, bevor uns 2019 ein brandneues Studioalbum ins Haus stehen wird.

