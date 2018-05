WGT 2018: Spielplan ist online

Der komplette Spielplan für das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist nun online. Auf der Festival-Seite ist es in der Rubrik "Programm+" zu finden.



Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de Redakteur: Swen Reuter Tags: wgt 2018 wave gotik treffen 2018 leipzig heidevolk skeletal family rosa crvx eminenz the new division torul mystigma nytt land heimaterde author punisher spielplan 2018