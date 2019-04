DARKTHRONE - Hörprobe zum neuen Album

Auf YouTube könnt ihr inzwischen der ersten siebeneinhalbminütigen Hörprobe zum kommenden DARKTHRONE-Album "Old Star" lauschen, das am 31.05.2019 über Peaceville Records erscheinen wird. Fenriz stellt uns als den Song 'The Hardships Of The Scots' vor, der mit seinen durch den großen schwarzen Wolf gedrehten Einflüssen von klassischem Doom bis AC/DC zwar nicht unbedingt repräsentativ für das Album sei, so heißt es aus dem hohen Norden, doch irgendwo muss man ja damit anzufangen, die Fans auf die erste Scheibe seit dem 2016er-Werk "Arctic Thunder" vorzubereiten. Die Songwriting-Arbeit auf "Old Star" teilen sich Ted und Fenriz übrigens wieder brüderlich.

