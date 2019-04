GAAHLS WYRD - erster Videoclip zum Debütalbum

Nach einer mehr als bewegten musikalischen Vergangenheit mit Bands wie GORGOROTH, TRELLDOM, GOD SEED, GAAHLSKAGG, WARDRUNA und anderen, hat Gaahl seine neue musikalische Heimat in GAAHLS WYRD gefunden, und deren Debütalbum "GastiR - Ghosts Invited", steht in den Startlöchern. Am 31.05.2019 soll das gute Stück in die Läden kommen, und zwar hierzulande über Season Of Mist und in Norwegen über Indie Recordings.



Einen ersten sphärisch, mystisch, meditativen Vorgeschmack gibt es in Form des Videoclips zu 'Carving The Voices' auf YouTube zu bestaunen.

