DARKWATER bringt

Allerdings erst am 1. März, dann als CD, Doppel-Vinyl und digital. Die schwedischen Progressive Metaller werden uns zehn Lieder mit einer Spielzeit von 76 Minuten servieren, und zwar diese hier:

01. A New Beginning

02. In Front Of You

03. Alive (Part I)

04. Alive (Part II)

05. Reflection Of A Mind

06. Insomnia

07. The Journey

08. Burdens

09. Turning Pages

10. Light Of Dawn