KADINJA hat moderne Wut

So heißt nämlich das Lied, zu dem die Band ein Video gedreht hat, 'Modern Rage': Youtube.

Das dazugehörige Album, ihr zweites, wird "Super 90" heiße und am 18. Januar erscheinen.

Trackliste:

1. Empire

2. From the Inside

3. The Modern Rage

4. Icon

5. The Right Escape

6. Véronique

7. Episteme (acoustic)

8. Strive

9. Muted Rain

10. House of Cards

11. Avec tout mon Amour