DARK BLUE INC.: Cooles

Anlässlich des heutigen Release ihres Debütalbums "Linked To Life" via El Puerto Records veröffentlicht DARK BLUE INC. ein sehr cooles "Guitar Playthrough" Video des Intros 'Dark Blue Overture', bei dem man Frank Pané etwas genauer auf die Finger schauen darf. YouTube.



DARK BLUE INC.:

Göran Edman (Ex-MALMSTEEN) Gesang

Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNERS, IAN PACE) Gitarre

Andrea Vergori (WHEELS OF FIRE) Keyboards, Gitarre

Lydia Pané (HELLS BELLES, AXEPERIENCE) Gesang

Harry Reischmann (GREGORIAN, SARAH BRIGHTMAN) Schlagzeug

Hal Patino (Ex-KING DIAMOND, Ex-PRETTY MADS) Bass