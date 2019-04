Die Crossover-Thrasher von MUNICIPAL WASTE sind in diesem Sommer an zweiTagen auch in Deutschland zu bewundern.

Anbei die Tourdates hierzulande:

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Marcel Rapp Tags: municipal waste slime punishment nuclear blast

vorherige

nächste

08.06.2019 Hamburg (Monkeys Music Club)19.06.2019 Köln (MTC)