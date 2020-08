DARK QUARTERER: Neues Label, neues Album

Eine der ältest und besten italienischen Metal Bands hat ein neues Zuhause gefunden, DARK QUARTERER hat einen Vertrag bei Cruz Del Sur Music unterschrieben und kündigt das siebte Album der 40-jährigen Bandkarriere für November 2020 an. "Pompei" folgt auf "Ithaca" und wer sich jetzt noch fragt, worum es wohl gehen wird, dem empfehlen wir wahlweise einen Blick in ein beliebtes Onlinelexikon oder einen Roman von Edward Bulwer Lytton. Musikalisch erwartet uns laut Sänger / Bassist Gianni Nepi der bandtypische Mix aus Epic Metal und Prog Rock, der die Band so einzigartig macht, wobei es dieses Mal noch emotionaler und roher als zuletzt zugehen soll. Ich persönlich erwarte ein absolutes Jahreshighlight einer meiner absoluten Lieblingsbands und hoffe, dass mit dem neuen Label endlich auch der lang verdiente Erfolg im Hause Dark Quarterer ankommt.

