DEEP PURPLE - Mit

Damit ist der Hattrick geschafft: Wie schon mit "inFinite" und "NOW What?!" gelingt DEEP PURPLE auch mit dem neuen Album "Whoosh!" der Sprung an die Spitze der Deutschen Charts.

Auch earMUSIC, das international agierende Rock-Pop-Label der Edel-Gruppe, freut sich riesig über den großartigen Erfolg.

Quelle: networking media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: deep purple whoosh no 1 charts