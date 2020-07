DARK SARAH - 'Illuminate' - dritte Single vom neuen Album

Am 17. Juli wird das neue Epos "Grim" von veröffentlicht. Doch zuvor können wir uns noch 'Illuminate' anhören, das uns noch ein Stückchen tiefer in die mystische Welt der Orbs führen wird.



Heidi Parviainen kommentiert dazu: "Illuminate ist der Name des zweiten Orbs, den Luna findet. Es ist ein magischer, purpurner Orb, der die Macht des Windes und des Mondes herbeirufen kann. Luna bittet den Mond, sie zu erleuchten und ihre magische Kraft wieder aufleben zu lassen, damit sie gegen die Finsternis in der Stadt Grim kämpfen kann."

Also das Richtige für Fantasy-Fans.





