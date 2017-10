Okay, ich gebe zu, DATA passt nicht so recht zu Powermetal.de, die Band war aber ein Elektro-Pionier und könnte den musikhistorisch Interessierten hier ein Begriff sein. Angel Air Records wird am 3. November die beiden Alben "Opera Electronica" und "2 Time" auf CD mit Bonustracks neu veröffentlichen. Die CDs werden diese Tracklists enthalten:

Opera Electronica:

1. Cuckooland

2. I Want To Know

3. Fallout

4. Fever Of Love

5. Star

6. Left Right Centre

7. Life On Video

8. Armageddon

9. Boys Will Be Boys

10. Opera Electronica

BONUS TRACKS

11. Politics

12. Talk

2 Time:

1. Physical Asylum

2. Living Inside Me

3. A-O (No Bungalow)

4. Plastic Money

5. Data Plata

6. Bilbao

7. Musique Electronique

8. Romy Haag

9. Cool Passion

10. Silver Tongued Heroes

BONUS TRACKS

11. Living Inside Me (Razormaid Remix 1983)

12. Romy Haag (Matt Pop Mix, 2017 remaster)