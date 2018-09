DAWN OF AMBER: Neue Band von Thomen the Omen

Thomas "Thomen" Stauch, der einstige Schlagzeuger von BLIND GUARDIAN, SAVAGE CIRCUS und COLDSEED ist zurück, und zwar mit einer neuen Band, die außer ihm selbst aus Sänger Carsten Schlu (BLESSED BY RHENUS) und den Gitarristen Mick Böttcher (EMERGENCY GATE) und Bene Zimniak (STARCHILD, ex-MEKONG DELTA) besteht.



Wer nun neuerlich eine Band erwartet, die sich sehr stark am Schaffen von Thomens Stammband orientiert, der wird überrascht sein, denn DAWN OF AMBER, so ist der Name des Kindes, gibt sich zwar durchaus komplex arrangiert, hochmelodisch und kompositorisch anspruchsvoll; und sicherlich sind der epische Bombast, das Fantasy-Setting und die Art der Melodieführung nicht aus einem völlig anderen Universum, doch gerade gesanglich hebt sich die neue Band doch stark vom früheren Schaffen ab, da Sänger Carsten nicht nur die klassische Klarstimme hervorragend beherrscht, sondern auch harsch keifen und finster Growlen kann, was dem melodiösen Ganzen hier und da immer wieder auch eine dezente harsche Note verschaffen kann, ohne das Gesamtwerk gleich gen Melodic Death Metal zu rücken. Auf der anderen Seite wird es auch viele Chöre geben, an denen sich unter anderem der alte Weggeführte Hansi Kürsch beteiligt.

Wir sind auf die kommende Debütscheibe sehr gespannt und freuen uns derweil am Teaser auf YouTube: