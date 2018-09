DÄMONENTANZ: BEYOND THE BLACK bestätigt

Auch in diesem Jahr wird HÄMATOM beim bandeigenen Festival Trockau zum Beben bringen. Das DÄMONENTANZ FESTIVAL findet in diesem Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, im MCT statt.

Neben den Gastgebern veröffentlichten die vier Himmelsrichtungen schon vor einiger Zeit, dass auch DYMYTRY die NDH Institution an diesem Tag unterstützen wird. Nun bestätigte HÄMATOM eine weitere Band für das DÄMONENTANZ: BEYOND THE BLACK.

Das bisherige Line-Up im Überblick:

HÄMATOM

DYMYTRY

BEYOND THE BLACK