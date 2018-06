DEAD GIRLS ACADEMY zeigt alles

Nun stellt sich als allererstes die Frage, was du nun erwartet hattest, das sich hinter dieser Überschrift verbergen könnte? Natürlich das Video zu dem Lied 'Everything' aus dem Album "Alchemy" der Band DEAD GIRLS ACADEMY, die übrigens ausschließlich aus Männern besteht, stimmt's? Na, dann will ich dich mal nicht auf die Folter spannen: Youtube.

Quelle: Gordeon Redakteur: Frank Jaeger Tags: dead girls academy everything alchemy