DEAD LETTER CIRCUS: Album fertig, Single veröffentlicht

Auf ihrer Facebook-Seite verkünden die Australier von DEAD LETTER CIRCUS, dass das neue, vierte Album fertig ist. Über Veröffentlichungstermin, Tracklist und Cover hüllt sich die Band allerdings noch in Schweigen. Als Vorgeschmack könnt ihr euch aber bereits die vorzügliche erste Single 'The Armour You Own' anschauen:





