MANOWAR - Was macht die Band im Studio?

Am gestrigen Freitag hat MANOWAR-Bandleader Joey DeMaio seiner eigenen Seite, also manowar.com, ein Interview gegeben. Sensationelle Offenbarungen? Nun, wir wollen es nicht übertreiben. Der Bassmeister lässt uns wissen, dass die Vorbereitungen für den in 11 Monaten startenden nächsten Teil der "Final Battle"-Tour (2019) bereits auf vollen Touren laufen. Aus den meistgenannten Wunschsongs der Fans soll eine neue Setlist entstehen, und damit die Tour wieder richtig schön multimedial ablaufen kann, arbeitet man auch schon an exklusiven neuen Videoeinspielern für die gigantischen visuellen Backdrops. Auch wird daran erinnert, dass vorher natürlich noch die Spoken-Word-Tour von Joey höchstselbst über die Bühne gehen wird, für die natürlich die ganzen Archive der Band gesichtet werden müssen, damit die Manowarriors mit allerlei Anekdoten erfreut werden können.



Doch gibt es noch mehr? "Nun, das ist doch schon eine ganze Menge!", verkündet Joey, bevor er natürlich in bester HBO-Manier den gefürchteten Cliffhanger serviert: Man arbeite mit Bruder Ken Kelly an neuem Artwork und sei - ganz beiläufig erwähnt - gerade im Studio. Auf die brennende Frage, woran die Herren denn im Studio arbeiten würden, kommt selbstredend nur ein nebulöses "Ja, das sind große Neuigkeiten. Groß und neu. Aber das ist alles, was ich euch heute darüber erzählen kann."



Tourdaten "The Final Battle" 2019:

29.03.2019 - Frankfurt am Main (DE) - Jahrhunderthalle

30.03.2019 - Dortmund (DE) - Westfalenhalle

03.04.2019 - Berlin (DE) - Velodrom

05.04.2019 - Stuttgart (DE) - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

06.04.2019 - München (DE) - Zenith (2019)

01.11.2019 - München (DE) - Technikum (2019)

02.11.2019 - Nürnberg (DE) - Kleine Meistersingerhalle

03.11.2019 - Stuttgart (DE) - Liederhalle (Silchersaal)

04.11.2019 - Frankfurt (DE) - Batschkapp

05.11.2019 - Düsseldorf (DE) - Savoy Theater

07.11.2019 - Bochum (DE) - Christuskirche

08.11.2019 - Hamburg (DE) - Kleine Laeiszhalle

09.11.2019 - Berlin (DE) - Tempodrom (Kleine Arena)

10.11.2019 - Leipzig (DE) - Haus Leipzig