DEAD WITCHES mit zweitem Album im Februar 2019

Die britische Formation, die 2017 debütierte und bereits den Tod eines Gitarristen und einen Sängerinnenwechsel verkraften musste, wird am 22.02.2019 bei Heavy Psych Records ihr Zweitwerk herausbringen. Die Nähe zur Genregröße ELECTRIC WIZARD ist nicht zu leugnen, nicht umsonst sind in DEAD WITCHES Ex-EW-Leute am Start. Hier schon mal ein Auszug aus "The Final Exorcism".

