NEBULA veröffentlicht Raritätenkabinett

Die Band, die den Stoner Rock der letzten Jahrzehnte entscheidend mitbeeinflusst hat, wird am 25.01.2019 über das italienische Label Heavy Psych Sounds ihre Raritäten und Demoversionen der Jahre 1998 bis 2002 veröffentlichen, und das auf schickem Vinyl. Digital dagegen gibt es hier schon einmal das Stück 'You Got It'.

