DEAF FOERVER BIRTHDAY BASH:Some minutes to midnight

In einem Monat ist es soweit! Das DEAF FOREVER Magazin feiert sein 5jähriges Bestehen und hat dazu eine kleines Indoor-Happening in der Hamburger Markthalle am 07.09.2019 ausgerichtet, auf welchem folgende Bands spielen werden:

Einlass: 17:00 Uhr

18.00 – 18.45: CHAPEL OF DISEASE

19.15 – 20.00: METAL INQUISITOR

20.30 – 21.20: SULPHUR AEON

21.50 – 22.40: SATAN

23.10 – 00.30: ATLANTEAN KODEX

Etwas ganz Besonderes dürfte hierbei die Headliner-Show der Jungs von ATLANTEAN KODEX werden, die hier ihr kurz danach erscheinendes Album "The Course Of Empire" vorstellen werden.

Wem das alles noch nicht Grund genug, dem sei versichert, dass es im Anchluss noch eine amtliche Metal Disco geben wird.



Wer noch kein Ticket (35€ plus Versand) hat, sollte schnellstens hier zuschlagen:

Van Records

CTS/Eventim