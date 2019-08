IMPERIUM DEKADENZ: Der Schwarzwald schickt seine Atmosphäre

Das Black Metal-Duo aus dem Black Forrest wird am 30.08.2019 sein neues Album "When We Are Forgotten" über Napalm Records in das Rennen um eine der atmosphärischsten Alben dieser Zunft werfen. Das könnte ein Anwärter für die obersten Plätze sein.

