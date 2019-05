DEAF FOREVER BIRTHDAY BASH

Unsere Kollegen vom DEAF FOREVER feiern am 07.09.2019 ihr fünfjähriges Bestehen und haben dazu ein paar Bands in die Markthalle zu Hamburg eingeladen. Das hochkarätige Line Up liest sich so:

ATLANTEAN KODEX

CHAPEL OF DISEASE

METAL INQUISITOR

SATAN

SULPHUR AEON

Tickets gist es für 35€ unter anderem hier.