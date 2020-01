DEATHWHITE: Traurige Ambitionen

Diese Formation macht ein ziemliches Geheminis um Herkunft und Zusammensetzung, bekannt ist, dass am letzten Tag des Januar 2020 das Album "Grave Image" bei den Franzosen von Season Of Mist erscheinen wird. Bisher sind drei Stücke davon wahrnehmbar, zuletzt wurde 'Plaque Of Virtue' öffentlich gemacht.

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: deathwhite neues album dark metal gothic rock type o negative season of mist januar 2020 powermetalde