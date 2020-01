THE HEAVY EYES: Der Fuzzrock lebt

Aus der Musikstadt Memphis stammt dieses Quartett, was fuzztrockenen Blues zum Besten gibt. Irgendwo zwischen CLUTCH, BRANT BJORK, PONTIAK und WOLFMOTHER vielleicht kann man sich die Truppe einordnen, die zudem über das Label Kozmik Artifactz am 26.03.2020 das neue Album "Love Like Machines" erscheinen lassen wird.

Zudem hat die Band auf Facebook eine Deutschlandtour im Oktober 2020 angekündigt.