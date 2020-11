DEATH ANGEL redet über die neue Version von 'A Room With A View'

Ach ja, "Act III" ist einfach meisterlich. Die neue, digitale EP der Jungs enthält eine akustische Version des Liedes 'A Room With A View', das ich zu dem absoluten Großtaten der Band zähle. Hier ist das Video zu dem Stück:

Rob Cavestany sagt: "Ich freue mich sehr, 'A Room With A View' als eine der Nummern auf unserer komplett akustischen EP zurückzuholen. Wir spielen ihn selten in diesen Tagen und das obwohl er einer unserer beliebtesten und nachgefragtesten Songs ist. Dreißig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung auf unserem dritten Album 'Act III', passt er perfekt in diese isolierten Zeiten, in denen ich aus dem Fenster meines Studios schaue und über das Schicksal der Menschheit grüble. Ich hoffe, dass sowohl Old School als auch neuen Fans die reduzierte Variante ebenso gefällt."

