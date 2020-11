Ja, auch die "Eisheiligen Nächte" werden der Corona-Krise zum Opfer fallen, zumindest in der richtigen Konzerthallenatmosphäre. Aber SUBWAY TO SALLY ist bockig und spielt trotzdem! Ich finde es super und die Band hat völlig recht, wenn sie das hier sagt: "Weihnachtszeit ohne Eisheilige Nacht ist für uns wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Was wir schon länger ahnten ist inzwischen Gewissheit: Wir werden in diesem Jahr kein einziges Live-Konzert spielen können. Wir wollen dennoch in diesem verflixten Jahr 2020 die Tradition nicht brechen und den Jahresabschluss mit euch feiern! Wir vermissen die Konzerte, unsere Crew und vor allem EUCH- unser Publikum! Die Eisheilige Nacht war für uns immer etwas ganz Besonderes, ein Treffen mit guten Freuden. Musiker, die sich gegenseitig schätzen und unterstützen. Das hat dieses Event in den letzten Jahren zu etwas Außergewöhnlichem gemacht. Um dieses Gefühl auch 2020 heraufzubeschwören, haben wir Musiker von Saltatio Mortis, Schandmaul, Feuerschwanz und Lord Of The Lost, sowie Joachim Witt, Major Voice und Patty Gurdy eingeladen, mit uns eine ganz besondere Show auf die Bühne zu stellen. Dazu kehren wir an den Ort zurück, an dem für uns einst alles begonnen hat, den Lindenpark in Potsdam. Von dort werden wir dieses sehr besondere Konzert zu Euch nach Hause streamen. Neben dem Konzert treffen wir euch im virtuellen Lindenpark an der Bar und nehmen euch mit in den Backstage-Bereich."

Schaut mal hier rein:

Tickets für "Back To Lindenpark" gibt es auf eisheiligenacht.com. 15 Euro oder 50 Euro für das Ticket und ein T-Shirt sind doch durchaus fair.