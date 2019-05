DEATH HAWKS: Blaulila und das Meer im Himmel

Was sich seltsam liest, ist im neuen Video der finnischen Psychedeliker Realität. Zumindest ihre eigene. Schön hört es sich trotzdem an, dieses 'Re-Run' vom neuen Album, welches bei Svart Records am 07.06.2019 erscheinen wird. Drei weitere Stücke können sich hier bereits angehört werden.

Quelle: Svart Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: death hawks finnland tampere neues album juni 2019 svart records finnisch psychedelic