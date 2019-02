DECKCHAIR POETS proggen zum dritten Mal

Kennt jemand die DECKCHAIR POETS? Sollte man eigentlich, denn immerhin befinden sich mit Geoff Downes von ASIA und YES, Lynden Williams von JERUSALEM und Nick DiVirgilio von SPOCK'S BEARD zwei durchaus namhafte Musiker in den Reihen der Aussichtsdeck-Poeten. Das Album "A Bit Of Pottery" folgt dem Debüt "Searchin' For A Lemon Squeezer' und wird vier Lieder enthalten, die Part One bis Part four genannt sind. Angel Air-Records wird das Scheibchen am 8. März auf CD und digital veröffentlichen.



