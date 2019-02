THE RASMUS: Im Oktober auf Europatour

Die finnische Alternative-Rock-Band THE RASMUS war im vergangenen Jahr mit dem neuen Album "Dark Matter" bereits auf Tour.



In diesem Jahr steht nun das 15-jährige Jubiläum des Albums "Dead Letters" an, mit dem der Band damals der Durchbruch gelang. Den Song 'In The Shadows' sollte jedem davon bekannt sein. Dazu möchte das Quartett auf ausgedehnte Europatournee gehen.



Folgende Termine stehen dabei für Deutschland an:



30.09.2019 Hamburg - Docks

02.10.2019 Köln - Carlswerk

16.10.2019 München - Backstage Werk

23.10.2019 Berlin - Huxleys

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: the rasmus europatour 2019 dead letters tour 2019 dark matter in the shadows