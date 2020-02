DEEP PURPLE - Neues Studioalbum

DEEP PURPLE kündigt das brandneue Studioalbum “Whoosh!" für den 12.Juni bei earMUSIC an.



"Whoosh!" erscheint als limitiertes CD+DVD Mediabook (inkl. 1h Video "Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation" und der erstmaligen Veröffentlichung der vollständigen Perfomance der Band beim Hellfest 2017), 2LP+DVD Edition, limitiertes Boxset und als digitale Version am 12. Juni 2020 über earMUSIC.



Ab Juni begibt sich DEEP PURPLE mit ihrem neuen Album auf große Europatournee.





DEEP PURPLE – TOUR 2020



31.05.2020 Moskau – MEGASPORT ICE PALACE (RU)

03.06.2020 Istanbul – Lifepark (TR)

06.06.2020 Athen – Rockwave Festival (Terravibe Park) (GR)

20.06.2020 Clisson – HellFest (FR)

21.06.2020 Dessel – Graspop Metal Meeting (BE)

24.06.2020 Hamburg – Stadtpark Freilichtbühne (DE)

25.06.2020 Aalborg – Skovdalen (Open Air) (DK)

27.06.2020 Oslo – Tons of Rock Ekeberg (NO)

30.06.2020 Paris (Boulogne Billancourt) – La Seine Musicale (FR)

01.07.2020 Nimes – Festival De Nimes Les Arenes (FR)

03.07.2020 Klam – Clam Rock (AT

04.07.2020 Eisenstadt – Lovely Days (AT)´

06.07.2020 Bologna – Bologna Sonic Park (IT)

08.07.2020 Sion – Sion sous Sion sous les étoiles (CH)

10.07.2020 Bonn – Kunst Rasen Granau (DE)

11.07.2020 Rosenheim – Rosenheim Sommerfestival (DE)

14.07.2020 Halle (Saale) – Freilichtbühne Peißnitz (DE)

15.07.2020 Mainz – Open Air Volkspark Mainz (DE)

17.07.2020 St Julien en Genevois – Guitare en Scene Festival (FR)

18.07.2020 Brombach – Lieder Am See (DE)

20.07.2020 Carcassone – Festival De Carcas. Theatre J. Deschamps (FR)

22.07.2020 Lörrach – Stimmen Festival (DE)

24.07.2020 Colmar – Festiv. Foire Aux Vins de Colmar Parc D. Expo. (FR)

26.09.2020 Stockholm – Hovet Ice Hall (SE)

27.09.2020 Gothenburg – Partille Arena (SE)

29.09.2020 Copenhagen – Royal Arena (DK)

02.10.2020 Manchester – Manchester Arena (GB)

03.10.2020 London – O2 (London) (GB)

05.10.2020 Glasgow – Hydro (GB)

06.10.2020 Leeds – FD Arena (GB)

08.10.2020 Birmingham – Arena (Birmingham) (GB)

10.10.2020 Luxembourg – Rockhal (LU)

13.10.2020 Berlin – Max Schmeling Halle (DE)

14.10.2020 Lodz – Atlas Arena (PL)

16.10.2020 Stuttgart – Schleyer-Halle (DE)

17.10.2020 Oberhausen – KP Arena (DE)

19.10.2020 Mailand – Forum (IT)

20.10.2020 Zurich – Hallenstadion (CH)

22.10.2020 Lille – Zenith (FR)

24.10.2020 Dijon – Zenith (FR)

26.10.2020 Clermont Ferrand – Zenith D’Auvergne (FR)

28.10.2020 Amsterdam – Ziggo Dome (NL)

