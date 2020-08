Kurz vor Veröffentlichung ihres neuen Albums am 7.8.20 präsentiert DEEP PURPLE noch zwei Aktionen. Einmal ein "Whoosh!"-Album-Prelistening, sowie eine große Fanaktion.

Am 4. August ist eine ganz besondere Aktion an den Start gegangen. DEEP PURPLE gibt zwei glücklichen Fans die einmalige Chance, ein virtuelles Interview mit einem Teil der Band zu führen.



Hierfür wurde eigens ein "Whoosh!"-Quiz erstellt, in welchem die Fans ihr DEEP PURPLE-Wissen testen und Fragen für das Interview einreichen können.



Viel Erfolg beim Quiz!