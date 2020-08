SEMBLANT: Tourdaten 2021

SEMBLANT aus Brasilien kündigt für den März 2021 u.a. folgende Tourtermine mit AS I MAY aus Finnland und weiteren Vorgruppen an:



03.03.2021: Indra, Hannover

04.03.2021: Rock Fabrik, Bochum

05.03.2021: Baroeg, NL-Rotterdam

06.03.2021: Belvedere, B-Namur

17.03.2021: Z-7, CH-Pratteln

18.03.2021: Backstage, München

19.03.2021: Café Central, Weinheim

21.03.2021: Music und Frieden, Berlin, Germany

