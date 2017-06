DEF LEPPARD: 30th Anniversary Editions von

Am 4. August wird eines der populärsten und am meisten ausgezeichneten und meistverkauften (mehr als 30 Millionen Einheiten weltweit!) Rockalben aller Zeiten, "Hysteria" von DEF LEPPARD, als "Anniversary Edition" neu aufgelegt.

Die neu gemasterte Jubiläumsedition erscheint in verschiedenen Formaten, wobei sich der Fan zwischen folgenden entscheiden kann:

5-CD / 2-DVD "Super Deluxe Edition" mit 4 Büchern (Story Of / Ross Halfin Photo Book / Discography / Hysteria Tour Programme) und Tourposter

3-CD Deluxe

1-CD

2-LP Black Vinyl

Zusätzlich enthält die Neuauflage diverse B-Seiten, Livetracks und – erstmalig auf CD – das Audio von 'In The Round In Your Face (Live)'!

Nicht nur die Fans der britischen Rock-Ikone werden begeistert sein, auch die Band selbst zeigt sich angetan - so sagt etwa Sänger Joe Elliot:

"Ich kann kaum glauben, dass seit der Veröffentlichung von "Hysteria" schon 30 Jahre vergangen sind, denn manchmal fühlt es sich tatsächlich an, als wäre es erst gestern gewesen. Um diesen denkwürdigen Jahrestag zu feiern, wollten wir unseren Fans etwas Besonderes schenken: Die ultimative Version von "Hysteria" – eine mit allen Erinnerungen und Meilensteinen, die wir aus dieser Zeit festgehalten haben und mit einigen verrückten Geschichten, die wir auf Tour ausgeheckt haben. Wir hoffen, dass das für Euch genauso viel bedeutet wie für uns".

