ARCH ENEMY: Neues Album

Die Band um Frontfrau Alissa White-Gluz hat Neuigkeiten zum nächsten Album zu verkünden: Das Scheibchen wird "Will To Power" heißen und am 08. September 2017 veröffentlicht. Im Anschluss zerlegt ARCH ENEMY die eine oder andere europäische Bühne (mit JINJER im Gepäck), spart aber Deutschland aktuell noch aus. Zwei Daten in Österreich sind jedoch drunter.

15.09. - AUT - Innsbruck, Music Hall

16.09. - AUT - Linz, Posthof

Quelle: http://www.archenemy.net Redakteur: Chris Staubach Tags: arch enemy jinjer